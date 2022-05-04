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10:55 (мск), источник: Секрет Фирмы

Норвежский нефтегазовый гигант подсчитал потери от ухода из России

Норвежская нефтегазовая группа Equinor потеряла более миллиарда долларов из-за выхода из совместных предприятий в России. Об этом стало известно из квартального отчёта компании. В целом конкурент «Газпрома» признал чистое обесценение активов в РФ на $1,08 млрд. Там также отметили, что ситуация на Украине привела к росту цен на энергоносители и усилила неопределённость на «и без того напряжённых рынках».

Источник: Reuters

«Уход из России сильно повлияет на наших сотрудников и приведёт к обесцениванию наших активов в стране в этом квартале», — предупредил президент и главный исполнительный директор Equinor Андерс Опедал.

Энергетическая группа Equinor ASA основана в 1972 году. До мая 2018 года она носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.

28 февраля Equinor объявила о своём решении прекратить новые инвестиции в Россию и начать процесс выхода из своих совместных предприятий. После объявления о выходе из проектов в России руководство компании решило прекратить торговлю российской нефтью.

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