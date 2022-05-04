10:55 (мск), источник: Секрет Фирмы
Норвежский нефтегазовый гигант подсчитал потери от ухода из России
Норвежская нефтегазовая группа Equinor потеряла более миллиарда долларов из-за выхода из совместных предприятий в России. Об этом стало известно из квартального отчёта компании. В целом конкурент «Газпрома» признал чистое обесценение активов в РФ на $1,08 млрд. Там также отметили, что ситуация на Украине привела к росту цен на энергоносители и усилила неопределённость на «и без того напряжённых рынках».