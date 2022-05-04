11:49 (мск), источник: Газета.Ру
Мишустин объявил о запуске льготной ипотеки для IT-специалистов
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил запуск льготной ипотеки для сотрудников IT-сектора.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Мы запускаем программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке — до 5% годовых — смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий», — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Правительство ожидает, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тысяч кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей.
Ранее заместитель гендиректора ДОМ. РФ Алексей Ниденс рассказал, на покупку каких квартир будет доступна льготная ипотека для IT-специалистов.
По предложению министерства цифрового развития России, ставка по ипотечному кредитованию для IT-специалистов не должна будет превышать 5%. На эту ипотечную программу смогут рассчитывать специалисты в возрасте от 22 до 45 лет со средним уровнем заработной платы от 100 тыс. руб. до вычета НДФЛ в месяц для регионов и от 150 тыс. руб. до вычета НДФЛ для крупнейших городов.
Катерина Медведева