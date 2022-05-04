«Гемотест» проведет расследование из-за информации об утечке данных

Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что в даркнете выставили на продажу данные более 30 миллионов клиентов «Гемотеста». Сообщалось, что в сеть попали адреса, телефоны, а также паспорта клиентов лаборатории; есть в базе и результаты тестов на ВИЧ.
«По факту появившейся в сети интернет информации об утечке конфиденциальных данных департаментом корпоративной безопасности компании инициировано проведение внутреннего служебного расследования», — рассказал Осипов.
По его словам, «при подтверждении факта незаконного доступа и распространения информации, составляющей коммерческую тайну компании, будет принято решение об обращении с соответствующим заявлением в правоохранительные органы».
«Также, параллельно с ходом внутреннего служебного расследования, принято решение о дополнительном ужесточении технических мер, направленных на обеспечение надлежащего уровня защиты конфиденциальной информации и безопасности данных», — добавил руководитель информационной безопасности «Гемотеста».
Лаборатория «Гемотест» работает в 500 городах четырех стран — России, Киргизии, Таджикистана и Казахстана. По данным компании, она проводит более 105 миллионов исследований в год, а число ее клиентов превышает 11,6 миллиона человек.