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14:52 (мск), источник: © РИА Новости

«Гемотест» проведет расследование из-за информации об утечке данных

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Лаборатория «Гемотест» проведет служебное расследование из-за информации об утечке данных клиентов, а также ужесточит технические меры безопасности, сообщил РИА Новости руководитель информационной безопасности компании Иван Осипов.

Источник: © РИА Новости

Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что в даркнете выставили на продажу данные более 30 миллионов клиентов «Гемотеста». Сообщалось, что в сеть попали адреса, телефоны, а также паспорта клиентов лаборатории; есть в базе и результаты тестов на ВИЧ.

«По факту появившейся в сети интернет информации об утечке конфиденциальных данных департаментом корпоративной безопасности компании инициировано проведение внутреннего служебного расследования», — рассказал Осипов.

По его словам, «при подтверждении факта незаконного доступа и распространения информации, составляющей коммерческую тайну компании, будет принято решение об обращении с соответствующим заявлением в правоохранительные органы».

«Также, параллельно с ходом внутреннего служебного расследования, принято решение о дополнительном ужесточении технических мер, направленных на обеспечение надлежащего уровня защиты конфиденциальной информации и безопасности данных», — добавил руководитель информационной безопасности «Гемотеста».

Лаборатория «Гемотест» работает в 500 городах четырех стран — России, Киргизии, Таджикистана и Казахстана. По данным компании, она проводит более 105 миллионов исследований в год, а число ее клиентов превышает 11,6 миллиона человек.

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