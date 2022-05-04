В России количество безработных не растет — Котяков

«Как вы знаете, ситуация на рынке труда на сегодняшний день является достаточно стабильной. Порядка 3,1 миллиона безработных граждан — мы видим, что количество безработных в нашей стране не растет», — сказал Котяков.
Кроме того, он сообщил, что порядка 98 тысяч граждан находятся в «простое» и около 110 тысяч граждан находятся в формате неполной занятости на предприятиях.
При этом Котяков подчеркнул, что на 675 тысяч безработных граждан, которые находятся на учете в центрах занятости приходится 1,9 миллиона вакансий. «Это достаточно хороший показатель, который дает возможность нашим гражданам сегодня выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства и, скажем так, реагировать на те вызовы, с которыми сталкивается рынок труда», — считает министр.
Котяков также рассказал президенту о реализуемых мерах для поддержки рынка труда. «В первую очередь мы развернули круглосуточную линию связи на базе Роструда для того, чтобы граждане имели возможность в формате “24 на 7” обратиться с соответствующими вопросами по защите их трудовых прав. В случае если у гражданина есть опасения, что его трудовые права нарушаются, он также может обратиться за консультацией и за просьбой проверить соответствующие правоотношения», — сообщил он.
В качестве ещё одной меры Котяков назвал сбор сведений от работодателей с точки зрения предоставления информации об изменении формата работы сотрудниками. «То есть на следующий день после того, как на предприятии вводится простой, либо работники отправляются в отпуск за свой счет, либо еще какие-то изменения по штатному расписанию происходят, то предприятие должно в суточный срок предоставить соответствующую информацию в Пенсионный фонд. Это позволяет нам оперативно реагировать, понимать, что происходит на рынке труда», — сказал он, добавив, что эту меру начали реализовывать ещё в период пандемии.
По словам министра, был разработан целый регламент работы для региональных центров занятости на местах. «То есть центры занятости на сегодняшний день переведены практически в проактивный формат работы. Как только появляется информация о том, что у предприятия возникают какие-то проблемы, сотрудники центров занятости в соответствии с той методикой, которую мы утвердили приказом Министерства труда, выезжают на место, предоставляют всю необходимую информацию о тех мерах поддержки, которые есть как для предпринимателя — для собственника предприятия, так и для работников. И уже на месте формируют возможный план участия предпринимателей в той или иной программе, которая есть на сегодняшний день», — отметил Котяков.
Глава Минтруда также проинформировал президента о программах поддержки работодателей, которые нацелены на сохранение своей активной деятельности, однако в настоящее время сталкиваются с различными трудностями.