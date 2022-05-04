В Венгрии заявили о невозможности поддержать эмбарго на нефть из России

Венгрия не поддержит запрет на импорт российской нефти в Евросоюз. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто в видеозаявлении, опубликованном на его странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
«Венгрия не проголосует за новый пакет санкций ЕС в его нынешнем виде», — сказал министр, уточнив, что его страна хотела бы, чтобы запрет не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам.
О том, что запрет на импорт российской нефти в Евросоюз может нанести ущерб энергобезопасности Венгрии и является неприемлемым, заявил также госсекретарь по вопросам международных связей в канцелярии премьер-министра страны Золтан Ковач.
«Мы не хотим отказываться от [поддержания] энергобезопасности Венгрии. Это не вопрос политики, это вопрос безопасности», — написал Ковач на своей странице в Facebook (российский суд запретил соцсеть за экстремистскую деятельность).
При этом изданию Bloomberg Ковач заявил, что в Венгрии называют отказ Евросоюза от нефти из России подрывом энергобезопасности страны, и обвиняют Брюссель в том, что он не предусмотрел никаких мер для решения этого вопроса.
«Мы не видим никакого плана или гарантий в нынешнем предложении [о запрете импорта российской нефти], и даже переходный период на гарантирует Венгрии энергетическую безопасность», — сказал госсекретарь.
Официальный представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер заявлял, что позиция его страны по санкциям в отношении российской нефти не изменилась: в Будапеште такие шаги не поддержат. «Правительство не может поддержать введение санкций на импорт природного газа и нефти, потому, что цена [санкционной] войны не может быть оплачена венгерским народом», — сказал он в эфире радиостанции Kossuth.
По словам Менцера, 85% всего потребляемого в Венгрии газа и 65% нефти поставляются из России, что «невозможно заместить за одну ночь».
«Закупка энергоресурсов — это не философский вопрос, а вопрос реальности», — добавил Менцер.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 4 мая о планах запретить импорт всей российской нефти как сырой, так и очищенной. ЕС, по ее словам, намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022 года. Эта мера станет частью нового, шестого пакета санкций против России, который должен одобрить Совет ЕС. Его ближайшие заседания пройдут 10 и 16 мая.
Запрет на поставки российской нефти в ЕС стал причиной для длительных дискуссий, так как некоторые страны, в частности, Германия, Австрия, Словакия и Венгрия, заявили о зависимости от российских энергоресурсов и невозможности быстрого отказа от них. В начале мая Германия заявила, что готова поддержать запрет, и вслед за ней, как сообщал телеканал ZDF, вето на эмбарго отозвали Австрия, Венгрия и Словакия.
Для последних двух ЕС, как сообщили и источники Wall Street Journal, сделает исключение: на отказ от импорта российской нефти им дадут больший срок — 20 месяцев.
На фоне санкций и готовящегося запрета со стороны Евросоюза президент России Владимир Путин поручил ускорить работу по созданию инфраструктуры для перенаправления экспорта нефти и газа с Запада на другие «перспективные рынки — на Юг и Восток». Также 3 мая Путин подписал закон об ответных мерах на санкции.
О намерении добиваться исключения страны из эмбарго ЕС на импорт российской нефти заявил вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик. «Мы не в состоянии так быстро адаптироваться к переработке более легкой нефти. Подготовка замены займет несколько лет, поэтому я обязательно буду настаивать на исключении», — сказал он.