10:08 (мск), источник: Ведомости
У производителей и дистрибуторов алкоголя возникли сложности с поставками продукции
Это связано с DDoS-атаками на систему ЕГАИС.
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Производители и дистрибуторы алкоголя на первые майские праздники не могли отгружать продукцию своим клиентам из-за масштабного сбоя в работе Единой государственной автоматизированной информсистемы учета алкоголя (ЕГАИС). Об этом «Ведомостям» сообщили четыре участника этого рынка, представитель крупного ритейлера и сотрудник профильной ассоциации.
В своих отчетах она говорила об атаках на сайты ЕГАИС 2 и 3 мая. Объявления с призывом коллективно атаковать серверы системы также были размещены на ресурсах объединения, называющего себя «IT-армия Украины». Среди целей там указаны порталы egais.ru, service.egais.ru и check.egais.ru. На вечер 4 мая первые два сайта периодически выдавали ошибку «сервер перестал отвечать», третий не работал.
Атаки на ЕГАИС начались 2 мая, говорит сотрудник компании — производителя крепкого алкоголя. Более очевидные сбои в работе системы случились на следующий день, добавляют президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев и представитель Ladoga. В виноторговой компании Fort сбои начались только 4 мая, рассказал ее исполнительный директор Александр Липилин. А вот российский производитель крепких алкогольных напитков Beluga Group вообще не зафиксировал проблем в работе ЕГАИС, сказал источник, близкий к группе. Ее представитель от комментариев отказался.
Из-за масштабного сбоя заводы не могут принять цистерны со спиртом, а клиенты — магазины и дистрибуторы — получить готовую продукцию, которая уже к ним доставлена, пояснил сотрудник компании — производителя крепкого алкоголя.
Около 11.00 4 мая ЕГАИС проинформировала участников рынка о прекращении атак, продолжил он. Ситуация со сбоями в системе из-за DDoS-атак стабилизировалась, подтверждает Косарев. Но так произошло не у всех: 4 мая с 11.00 до 16.00 поставка продукции Fort торговым сетям и ресторанам фактически была сорвана, сообщил Липилин. По его словам, сотрудникам компании не удалось загрузить в ЕГАИС порядка 70% накладных. У Ladoga в очереди скопилось около 1500 документов, к утру 4 мая проблему частично удалось решить — в систему было отправлено 600 документов, рассказал представитель компании.
Из-за недоступности сервера egais.ru проблемы документооборота носят массовый характер, утверждает представитель алкогольного импортера.
Часть операций вовсе не фиксируется в системе, а часть — проходит с большой задержкой, добавляет сотрудник компании — производителя крепкого алкоголя. С вечера 4 мая его компания планирует остановить отгрузки на сутки: склады готовой продукции переполнились из-за невозможности перемещать товары с заводов в распределительные центры. Пока не будут обработаны все заявки, зависшие с середины 3 мая, в системе будут задержки, предполагает он. В Ladoga ожидают, что сложности в работе системы будут устранены окончательно в течение одного-двух дней.
Запрос «Ведомостей» в Минфин был переадресован в Росалкогольрегулирование (РАР). Представитель этой службы заявил, что ЕГАИС работает в штатном режиме. «У ряда организаций может увеличиться время ожидания ответов системы о фиксации документов по причине высокой загрузки каналов провайдеров», — сказал он, не уточнив, о каких именно провайдерах идет речь. Запрос в компанию «Центринформ», осуществляющую техническую поддержку ЕГАИС, остался без ответа.
Несмотря на сбои в работе системы, у ритейлеров нет проблем с продажей алкоголя, говорит один из них.
Они смогут покрыть не один день простоя, согласен Липилин. Сейчас розница, по его словам, работает в обычном режиме, сбой в системе ее не затронул, однако если он будет более длительным, то ряда позиций может не оказаться на полках. Несмотря на некоторую нервозность на рынке, а также неудобства производителей и дистрибуторов, месячные продажи компаний, скорее всего, останутся в рамках запланированных объемов, уверен Дробиз. По словам Липилина, издержки Fort пока связаны только с простоем транспорта и необходимостью работать сверхурочно после возобновления работы ЕГАИС.
Ритейлеры (X5 Group, «Магнит»), участники алкогольного рынка (например, «Золотая балка») и компании из сферы кибербезопасности («Лаборатория Касперского» и Group-IB) не ответили на запросы «Ведомостей». Представить группы компаний Simple отказался от комментариев.
Анна Киселева, Маргарита Соболь