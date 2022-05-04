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22:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

На российском рынке наметился дефицит спроса на доллар и евро

Биржевые курсы ведущих мировых валют в России обновили двухлетние минимумы. Доллар опускался до 66,3 ₽/$, курс евро — до 69,8 ₽/€. В отсутствие достаточного спроса со стороны импортеров и частных инвесторов участники рынка вынуждены рассматривать и альтернативные валюты: швейцарский франк, английский фунт, гонконгский доллар. Однако составить заметную конкуренцию доллару и евро они не смогут.

ЦБ: $ 69.4160   -1.61 € 72.7815   -1.78 ММВБ: $ 66.3000   -4.66 € 70.4425   -4.31
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

После первомайских выходных торги на Московской бирже вновь открылись с резкого падения курсов иностранных валют. Уже в начале торгов среды, 4 мая, курс доллара опустился ниже уровня 69 ₽/$, потеряв 2,36 ₽ относительно закрытия прошлой пятницы. После непродолжительного укрепления и возвращения выше уровня 70 ₽/$ курс в течение нескольких часов вновь вернулся ниже 69 ₽/$ и большую часть дня торговался возле этого уровня. После 17:00 игра на понижение американской валюты возобновилась.

По итогам торгов курс доллара остановился на 66,3 ₽/$, минимума с начала марта 2020 года. Курс евро впервые с февраля 2020 года опускался до 69,8 ₽/€, а по итогам торгов остался на 70,44 ₽/€.

Всего за один день ведущие иностранные валюты потеряли соответственно 4,6 и 4,3 ₽.

Новым фактором укрепления российской валюты выступила информация СМИ о том, что инвесторы начали получать выплаты по двум выпускам суверенных еврооблигаций РФ в долларах. Таким образом, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, России удалось избежать дефолта, что стало позитивным фактором для рубля. Это снизило и без того низкий спрос на валюту.

Даже на фоне послаблений со стороны ЦБ в части продажи валютной выручки, который разрешил продавать ее в течение 60 дней.

«Спрос на валюту со стороны компаний и частных инвесторов остается крайне низким из-за санкций и жестких валютных ограничений», — отмечает Михаил Васильев.

Доллар от TradingView

В таких условиях компании проявляют интерес к более экзотическим валютам. В отдельные дни были видны довольно большие объемы торгов (2−3 млрд руб.) в швейцарском франке и фунте стерлингов. Ранее обороты по этим валютам с трудом достигали сотен миллионов рублей. Обороты в гонконгском долларе выросли с нескольких миллионов до 70−170 млн руб. в день.

Вместе с тем аналитики выделяют ряд закономерностей в торговле такими валютами. Например, пиковые объемы торгов гонконгским долларом наблюдались в первые часы торговой сессии. А основные объемы торгов швейцарским франком приходились на вечерние часы. «Вполне возможны кросс-валютные операции банков, обслуживающих участников внешнеторговой деятельности в поисках рублевой ликвидности под навесом предложения валюты», — считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

В силу введения различного рода ограничений структура внутреннего валютного рынка неизбежно будет меняться. Но, как считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, пока объемы торгов с этими валютами не настолько велики, чтобы говорить о какой-либо системности происходящего. «Для полноценных валютных торгов неосновными валютами требуется соответствующая инфраструктура: наличие инструментов денежного рынка, инструментов хеджирования и инвестирования, в том числе краткосрочного», — указывает Евстифеев.

Однако происходящее укрепление рубля выглядит избыточным, считают аналитики, поскольку снижает поступления в бюджет от продажи сырья, а также снижает конкурентоспособность рублевых товаров.

Поэтому уже в ближайшие дни ЦБ может вновь смягчить требования к экспортерам в части доли продажи валютной выручки.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 29 апреля уже заявила, что регулятор предложит снизить долю обязательной продажи валютной выручки для сырьевых экспортеров с 80% до 50%, обнулить требование для несырьевых экспортеров. Вероятно, полагает Владимир Евстифеев, что при снижении требований с 80% до 50% рубль может потерять к доллару 8−11%.

Виталий Гайдаев

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