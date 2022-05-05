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00:13 (мск), источник: РБК

Китай решил провести стресс-тест экономики на случай санкций

Китайские ведомства в ходе проверки используют действия Запада в отношении России в качестве основы для разработки потенциальных ответных мер, если Запад поступит так же и с Пекином, пишет Guardian.

Источник: Reuters

Китай решил провести стресс-тест на случай введения санкций, аналогичных тем, которые Запад применил в отношении России, пишет Guardian со ссылкой на осведомленные источники.

Проверка устойчивости китайской экономики началась в конце феврале — марте, когда западные страны ввели санкции против России из-за военной операции на Украине. В ней участвует несколько ключевых ведомств страны — от банковского регулирования до международной торговли.

Они используют действия Запада в отношении России в качестве основы для разработки ответных мер, если Запад поступит так же и с Пекином.

В Пекине назвали такой стресс-тест «естественной реакцией» с учетом тесных отношений с Москвой.

Однако, по словам бывшего специалиста по санкциям в Госдепартаменте США Эдварда Фишмана, потенциальный экономический конфликт между Западом и Китаем, вероятно, будет не таким масштабным, как в случае с Россией, и будет сосредоточен «на борьбе за рычаги влияния» в стратегических областях, таких как передовые технологии, а «не попытках вызвать масштабные экономические потрясения».

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что китайские власти провели экстренное совещание с местными и иностранными банками, чтобы обсудить, как защитить зарубежные активы от возможных санкций США.

Чиновники опасаются, что такие же меры, которые были приняты в отношении России, ожидают и КНР в случае регионального военного конфликта или другого кризиса, например, в случае вторжения Китая на Тайвань. По словам высокопоставленного чиновника министерства финансов КНР, что администрацию Си Цзиньпина насторожила способность США и их союзников заморозить часть резервов Банка России.

США неоднократно грозились ввести санкции против Китая в случае военной или экономической поддержки России. Пекин называл ограничительные меры в отношении Москвы неприемлемыми, и заявлял, что не обходит санкции, но сохраняет с Москвой торговые связи.

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