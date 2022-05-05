Акционеры обвинили Netflix в сокрытии реального положения дел в компании

По данным Reuters, иск подал в федеральный суд Сан-Франциско техасский инвестфонд. Отмечается, что топ-менеджмент компании не сообщил инвесторам о замедлении роста на фоне усиления конкуренции и о потере подписчиков, в итоге те потеряли деньги. Истцы требуют возмещения ущерба инвесторам, которые торговали акциями компании в период с 19 октября 2021 года по 19 апреля 2022 года. В иске фигурируют соруководители Netflix Рид Хастингс и Тед Сарандос, а также финансовый директор Спенсер Нойманн.
В отчете Netflix за первый квартал года указано, что сервис потерял 200 тыс. подписчиков и $40 млрд капитализации в этот период. Число пользователей сократилось впервые за десять лет, сообщали в компании. Netflix ожидает, что в следующем квартале зрителей станет еще на 2 млн меньше. В компании связывают это с подорожанием подписки, боевыми действиями на Украине и уходом с российского рынка. После публикации отчетности акции компании на премаркете упали до уровня 2017 года.
Ранее российские пользователи также подали к Netflix коллективный иск из-за ухода компании с рынка. Они требуют 60 млн руб. компенсации морального вреда на 20 истцов.