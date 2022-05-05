Курс доллара упал ниже 66 рублей впервые за два года

Индекс Мосбиржи на 11:12 мск растет на 1,02% до 2397 пунктов. Долларовый индекс РТС прибавляет 2,18% до 1138 пунктов. Индекс «голубых фишек» прибавил 1,1%. Лидером роста стали депозитарные расписки TCS, головной компании «Тинькофф банка», подорожавшие на 3,64%. На 3,6−1,6% прибавляли в цене бумаги «Полиметалла», «Магнита», «Полюса», «Татнефти».
Рубль укрепляется к европейской и американской валютам с середины марта. Рост российского курса связан с мерами валютного и капитального контроля со стороны Банка России: спрос на валюту упал, в то время как экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки. До этого 10 марта курсы доллара и евро выросли до своего максимума на Мосбирже — 121,5 ₽/$ и 132,4 ₽/евро.
К текущему моменту к обеим валютам рубль укрепился в 1,8 раза.
Банк России уже начал постепенно снижать валютные и капитальные ограничения: экспортеры все еще обязаны продавать 80% валютной выручки, но могут делать это в течение не трех рабочих дней, а 60. Также ЦБ отменил комиссию на покупку валюты через брокера, увеличил лимиты на трансграничные переводы и разрешил банкам продавать наличную валюту в кассах, но только поступившую после 9 апреля.
ЦБ допускает дальнейшие послабления: регулятор предложил правительственной комиссии обнулить продажу валютной выручки для несырьевых и неэнергетических экспортеров, а для сырьевых снизить обязательный объем с 80 до 50%. Об этом заявила 29 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. ЦБ также считает важным отказаться от обязательной продажи валютной выручки, если она поступает в валютах дружественных стран. Но снимать ограничения для резидентов из недружественных стран Банк России пока не планирует.