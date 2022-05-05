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12:01 (мск), источник: ТАСС

«Газпром» задействует мощности «Северного потока — 2» для газоснабжения регионов России

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. «Газпром» задействует избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток — 2» для развития газоснабжения регионов северо-запада России, сообщили в четверг в холдинге. При этом если Германия примет решение о запуске газопровода, то в работу может быть включена только одна нитка со 100%-ной загрузкой.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод “Северный поток — 2” не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона “Газпром” принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта “Северный поток — 2” для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», — отметили в компании.

В случае, если Германия примет решение о вводе в эксплуатацию «Северного потока — 2», в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100%-ной загрузкой.

«Начало включения в работу второй морской нитки газопровода “Северный поток — 2” возможно будет не ранее 2028 года», — подчеркнули в «Газпроме».

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта «Северный поток — 2» после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в качестве ответа на действия РФ на Украине.

Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

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