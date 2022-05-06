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12:10 (мск), источник: © РИА Новости

Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, в нем 96 позиций. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: © РИА Новости

«Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса <..> при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия», — говорится в тексте документа.

Среди прочего в списке находятся запчасти для иномарок, фото- и кинотехника, медицинские инструменты, часы Apple, музыкальные инструменты, приставки XBox, Playstation, косметика и бытовая химия.

В конце марта российское правительство легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя, чтобы удовлетворить спрос на востребованный импорт в условиях санкций и ухода с рынка как самих компаний, так и официальных дистрибьюторов их продукции.

При этом параллельный импорт не означает узаконивания контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.

Список будет меняться в зависимости от решений иностранных компаний по поводу работы в России.

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