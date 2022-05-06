Курсы доллара и евро резко выросли до 70 и 74 рублей

Затем рубль начал немного укрепляться, и к 16:15 доллар стоит 69,38 ₽ (+2,4 ₽) а евро — 73,3 ₽ (+3,2 ₽). Банк России установил на 7 мая официальный курс доллара на уровне 67,38 ₽ (+1,14 ₽), а курс евро — 71,1 ₽ (+1,03 ₽).
Индекс Мосбиржи снижается на 0,43%, до 2394,45 пункта. Долларовый индекс РТС потерял 2,87%, снизившись до 1087,77 пунктов, свидетельствуют данные торгов на 16:00 мск. На момент закрытия биржи вчера в 19:00 мск индекс Мосбиржи составлял 2404,80 пунктов с падением на 3,11%, а индекс РТС — 1119,92 пункта с ростом на 3,77%.
5 мая рубль в ходе утренних торгов на Московской бирже укрепился к европейской и американской валютам. По данным на 11:07 мск 5 мая курс доллара снизился на 0,05% до 66,2 ₽ (впервые с марта 2020 г.). Курс евро снизился на 0,3% до 70,2 ₽ (впервые с февраля 2020 г.), следовало из данных Мосбиржи.
В мае рубль может укрепиться до 60 руб к доллару, считает стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.
Эксперт не исключает, что стоимость доллара опустится ниже 60 руб, что необходимо для увеличения импорта и балансирования экспорта. Кроме того, экспортеры по-прежнему будут активно продавать валюту для уплаты налогов, добавил Попов. В итоге рубль сможет стабилизироваться на уровне 60 руб за доллар до конца 2 квартала 2022 г., полагает Попов. При этом позднее эксперт ожидает ослабления российской валюты, так как импорт, вероятно, будет расти, а экспорт — сокращаться из-за возможных санкционных ограничений.
Поэтому с конца II квартала Попов ожидает плавного ослабления рубля до 75 руб за доллар к концу года.
Тем не менее в целом ситуация для рубля в этом году выглядит гораздо благоприятнее, чем прогнозировалось в апреле: тогда прогноз курса рубля по состоянию на конец 2021 г. был на уровне 85 руб за доллар, добавил Попов.
Российская валюта планомерно укрепляется к доллару и евро с середины марта после того, как сказался эффект введенного в стране валютного и капитального контроля со стороны ЦБ: спрос на валюту упал, тогда как экспортеры начали в обязательном порядке продавать 80% валютной выручки.
Банк России уже начал постепенно снижать валютные и капитальные ограничения: экспортеры все еще обязаны продавать 80% валютной выручки, но могут делать это в течение не трех рабочих дней, а 60. Также ЦБ отменил комиссию на покупку валюты через брокера, увеличил лимиты на трансграничные переводы и разрешил банкам продавать наличную валюту в кассах, но только поступившую после 9 апреля.
Более того, ЦБ анонсировал новый раунд смягчения ограничений: регулятор предложил обнулить продажу валютной выручки для несырьевых и неэнергетических экспортеров, а для сырьевых снизить обязательный объем с 80 до 50%. ЦБ также считает важным отказаться от обязательной продажи валютной выручки, если она поступает в валютах дружественных стран.
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