FT оценила резервы западных банков на случай ухода из России

Западные банки готовятся к возможному сокращению деятельности в России или полному уходу из страны, они отложили более $10 млрд на возможные потери, пишет Financial Times. По подсчетам издания, их совокупные вложения в Россию составляют $86 млрд.
Как отмечает газета, банки стали задумываться об уходе из России на фоне международных санкций из-за военной операции на Украине. На этой неделе некоторые европейские финансовые организации создали резервы на миллиарды евро из-за возможных потерь.
Газета напоминает, что на этой неделе итальянский банк UniCredit выделил €1,3 млрд на покрытие возможных убытков. Вероятные потери от полного прекращения бизнеса России он оценил в €5,3 млрд.
Французская финансовая группа Société Générale зарезервировала в первом квартале 2022 года €561 млн под убытки, в основном связанные с последствиями конфликта на Украине. В прошлом месяце группа объявила, что продает свою долю в Росбанке «Интерросу» Владимира Потанина в связи с решением уйти из России; как писал Bloomberg, на сделке группа понесет убытки в размере около €3 млрд ($3,3 млрд).
Французский финансовый конгломерат Crédit Agricole объявил, что в первом квартале зарезервировал €389 млн под риски, связанные с Россией. В марте компания сообщила, что приостанавливает свою деятельность в стране.
Американский Citigroup оценил возможные потери в $3 млрд и выделил под потенциальные убытки $1 млрд. JPMorgan заложил под эти цели около $300 млн, хотя исполнительный директор Джейми Даймон предупредил инвесторов, что банк может потерять до $1 млрд.
Австрийский Raiffeisen Bank International (материнская структура российского Райффайзенбанка) выделил на возможные потери €320 млн. Накануне представитель кредитной организации сообщил РБК, что группа прекратила отношения с рядом российских банков, у которых были там корреспондентские счета. Он не уточнил, о каких именно организациях идет речь, но подчеркнул, что мера не затронула Райффайзенбанк.
5 мая Bloomberg сообщил, что иностранные банки зафиксировали потери в размере около $7 млрд после начала российской операции на Украине, наряду со списаниями и затратами на уход с российского рынка. При этом финансовые организации ожидают, что эта сумма увеличится в будущем.