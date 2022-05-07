В Турции заявили, что запасов газа в Черном море хватит на 45 лет

«Запасы Черного моря в природном газе сейчас оцениваются в 540 млрд куб. м. Это только начало, будет продолжение. Черное море способно покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет», — передает его слова газета Sözcü (цитата по ТАСС).
Турция планирует приступить к эксплуатации месторождения «Сакарья» в начале следующего года и добывать до 40 млн куб. м газа в сутки, сообщил также в интервью журналу Kriter министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Об обнаружении Турцией в Черном море крупных запасов газа стало известно летом 2020 г. Изначально турецкие власти объявили о 320 млрд куб. м газа, осенью президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об увеличении объема доказанных резервов нового месторождения до 405 млрд куб. м.
Президент Турции уточнил, что Анкара намерена начать обеспечивать население найденным газом к 2023 г. По его словам, открытое месторождение является крупнейшим в стране, а разработка нового месторождения обеспечит энергетическую безопасность страны и создаст новые рабочие места.
В конце прошлого года дочерняя компания «Газпрома» «Газпром экспорт» и турецкая Botas подписали пакет соглашений о сотрудничестве в сфере поставок газа и использования газотранспортной инфраструктуры. Стороны заключили новый контракт, который предполагает поставку в адрес Botas по трубопроводу «Турецкий поток» до 5,75 млрд куб. м газа ежегодно в течение четырех лет.
В прошлом году «Газпром» поставил в Турцию примерно 27 млрд куб. м газа.