Неврологи: полеты в космос вредят «системе очистки» мозга Полеты в космос сказываются на структурах, необходимых для очистки мозга, вызывая те же изменения, что и старение
Фоторепортажи
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
35Прощание с Владимиром Жириновским
16:06 (мск), источник: Ведомости

В Турции заявили, что запасов газа в Черном море хватит на 45 лет

Обнаруженные в Черном море сотни миллиардов кубометров газа способны покрывать мировые потребности в газе в течение 45 лет, заявил заместитель главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

Источник: AP 2022

«Запасы Черного моря в природном газе сейчас оцениваются в 540 млрд куб. м. Это только начало, будет продолжение. Черное море способно покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет», — передает его слова газета Sözcü (цитата по ТАСС).

Турция планирует приступить к эксплуатации месторождения «Сакарья» в начале следующего года и добывать до 40 млн куб. м газа в сутки, сообщил также в интервью журналу Kriter министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Об обнаружении Турцией в Черном море крупных запасов газа стало известно летом 2020 г. Изначально турецкие власти объявили о 320 млрд куб. м газа, осенью президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об увеличении объема доказанных резервов нового месторождения до 405 млрд куб. м.

Президент Турции уточнил, что Анкара намерена начать обеспечивать население найденным газом к 2023 г. По его словам, открытое месторождение является крупнейшим в стране, а разработка нового месторождения обеспечит энергетическую безопасность страны и создаст новые рабочие места.

В конце прошлого года дочерняя компания «Газпрома» «Газпром экспорт» и турецкая Botas подписали пакет соглашений о сотрудничестве в сфере поставок газа и использования газотранспортной инфраструктуры. Стороны заключили новый контракт, который предполагает поставку в адрес Botas по трубопроводу «Турецкий поток» до 5,75 млрд куб. м газа ежегодно в течение четырех лет.

В прошлом году «Газпром» поставил в Турцию примерно 27 млрд куб. м газа.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как поссорились Илон Маск и Билл Гейтс
Ракетные установки, самолеты и танки: как прошла генеральная репетиция парада Победы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь