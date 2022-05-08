В Германии предупредили об угрозе сильнейшего со Второй мировой голода

Засуха, вызванный пандемией коронавируса кризис, а также боевые действия на Украине грозят усугубить ситуацию с голодом во всем мире. Об этом в интервью Bild заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце. По ее словам, цены на продовольствие во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне.
«Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения. Горькая весть такова, что нам грозит самый сильный голод со времен Второй мировой войны с миллионами погибших», — сказала она.
С начала конфликта на Украине мировые цены на продовольствие и удобрения на порядок выросли. Так, в марте цены на продукты питания выросли на 12,6%, до 159,3 пункта, что стало рекордом за почти 30 лет — с 1990 года, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Эта динамика стала последствием значительного подорожания растительных масел (на 23,2% за март к февралю) и зерновых культур (на 17,1%).
Россия и Украина — одни из крупнейших поставщиков зерна в мире, следует из данных зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США. В сезоне 2021/22, который начался с июля, на долю России пришлось 16% мирового экспорта пшеницы, Украины — 10%.
По данным FAO, от поставок продовольствия из России и Украины зависят почти 50 государств, которые обеспечивают с их помощью не менее 30% своих потребностей в импорте пшеницы.
Ранее о том, что миру может грозить продовольственный кризис, также предупреждал генсек ООН Антониу Гутерриш. Он выступил с призывом вернуть на мировые рынки удобрения и продукты из России, Белоруссии и Украины.
Украинский президент Владимир Зеленский в конце марта предупредил о риске нехватки продовольствия. Он указал, что текущая ситуация мешает посевной. «Самым страшным будет голод, который приближается для разных стран», — подчеркнул он.
В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц в начале мая пообещал помощь странам, которые могут столкнуться с голодом. «Нам уже приходится беспокоиться о том, что есть люди, которые умрут от голода, что есть страны, которые больше не могут позволить себе зерно», — отмечал глава ФРГ.