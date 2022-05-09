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01:21 (мск), источник: Life.ru

Британия ввела пошлины на палладий и платину из России

Власти Великобритании приняли решение о введении повышенной пошлины в 35% на импорт из России и Белоруссии целого ряда товаров, включая платину, палладий и химические продукты, на общую сумму 1,4 миллиарда фунтов (1,72 миллиарда долларов). Об этом говорится в заявлении, распространённом на сайте Правительства Соединённого Королевства.

Источник: Reuters

В заявлении уточняется, что общий объём российского импорта и британского экспорта в РФ, в отношении которого введены повышенные пошлины, достигнет четырёх миллиардов фунтов (пяти миллиардов долларов). По мнению главы британского Минфина Риши Сунака, эти действия должны в значительной мере подорвать военный потенциал России.

Лайф напоминает, что Великобритания ранее расширила антироссийские санкции: в новый список попали ВГТРК, российские журналисты и сенаторы, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и КамАЗ. Теперь въезд в страну запрещён журналистке Наиле Аскер-заде, военным корреспондентам Евгению Поддубному, Александру Коцу и Дмитрию Стешину, телеведущему Михаилу Леонтьеву, помощнику президента РФ Максиму Орешкину. Кроме того, ограничения введены против Московского физико-технического института и ООО «Ижмаш — беспилотные системы».

Артем Порвин

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