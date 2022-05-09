Билл Гейтс объяснил влияние украинского кризиса на экономику

Миллиардер уточнил, что ситуация на Украине, которая привела к резкому росту цен на сырьевые товары, «наступила в дополнение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высок, и были некоторые проблемы с цепочками поставок». Он дал прогнозы относительно состояния мировой экономики в ближайшем будущем.
«Многие страны, включая США, Великобританию и Индию, начали повышать процентные ставки, чтобы попытаться снизить инфляцию. Это в конечном итоге приведет к замедлению экономического роста», — объяснил Гейтс влияние украинского кризиса на экономику.
Ранее Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic). В своей книге бизнесмен описал шаги, с помощью которых можно избежать подобных глобальных явлений в будущем и обеспечить более качественное медицинское обслуживание для всех людей на планете.