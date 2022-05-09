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04:31 (мск), источник: РБК

Россия и Белоруссия согласуют цену на газ на 2023 год к августу

Формирование цены происходит в рамках работы по объединению энергетических рынков страны, которое предусмотрено программами Союзного государства. Путин ранее указывал, что Белоруссия покупает газ дешевле, чем Европа, в 7−10 раз.

Источник: Reuters

Москва и Минск завершат формирование цены на газ на 2023 год к 1 августа этого года, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич, передает «БелТА».

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Каранкевич рассказал, что стороны подготовили план создания объединенного рынка природного газа Союзного государства, который включает три основных блока вопросов — формирование цен на газ на этот и будущий год и «определение и согласование принципов функционирования объединенного рынка».

На 2022 год, по словам министра, цена уже установлена, на 2023 работа по формированию цены должна завершиться к 1 августа этого года. Крайний срок по третьему блоку вопросов предусмотрен на месяц раньше.

«До 1 июля мы должны подготовить соответствующие предложения и их согласовать в виде уже конкретных принципов функционирования объединенного рынка природного газа. В конечном виде это будет формализовано как дополнение к союзной программе», — пояснил Каранкевич.

Договор о создании Союзного государства Россия и Белоруссия заключили в декабре 1999 года. В рамках соглашения предусмотрено создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. В ноябре 2021-го президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ и подписали соответствующий документ.

Путин в это время указывал, что Белоруссия «получает газ от России в семь, восемь, а то и в отдельные моменты в девять-десять раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках». По его словам, минимальные цены создают для граждан и белорусской экономики «конкурентные условия для функционирования и для движения дальше».

Объединение энергосистем включает в себя не только газовые, но и нефтяные и электроэнергетические рынки. Как заявил Каранкевич, этот подход обеспечит «повышение конкурентоспособности экономики Беларуси, повышение конкурентоспособности промышленных предприятий, реального сектора и повышение благосостояния» жителей страны.

Лилия Пашкова

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