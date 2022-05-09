Производитель Javelin планирует увеличить их выпуск вдвое

Эти ракеты поставляют в том числе на Украину.
В интервью CBS господин Тайклет рассказал, что сейчас Lockheed Martin производит 2 100 комплексов Javelin в год. Нарастить их производство намерены «в течение разумного количества времени». «Мы пытаемся довести это число (комплексов.— “Ъ”) до 4 000 в год, и это займет несколько месяцев, может быть, даже пару лет», — уточнил глава Lockheed Martin.
Джеймс Тайклет уточнил, что компания решила нарастить производство, потому что у нее уже есть действующая производственная линия. Ее недавно показали президенту США Джо Байдену во время визита на завод Lockheed Martin в Алабаме. «Кроме того, у нас есть действующая цепочка поставок», — добавил глава компании.
Страны Запада нарастили поставки оружия Украине на фоне российской военной операции, которая проводится с 24 февраля. Сегодня, 9 мая, Джо Байден намерен подписать закон о ленд-лизе для Украины, который упростит предоставление ей военной помощи. В американском Белом доме говорили, что поставки Javelin Киеву не наносят ущерба боеготовности армии США.