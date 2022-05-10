Украина прекращает транзит газа из России в Европу через станцию «Сохрановка»

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Оператор ГТС Украины (ОГТС) со среды прекращает транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. Об этом говорится в сообщении оператора, размещенном во вторник на его сайте.
«ОГТС информирует, что с 07:00 (совпадает с мск) 11 мая 2022 года прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения “Сохрановка” осуществляться не будет, — говорится в сообщении. — Оператор сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС “Сохрановка” и пограничную компрессорную станцию (КС) “Новопсков”, находящиеся под контролем РФ».
Оператор отмечает, что КС «Новопсков» является первой из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через которую осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из России в Европу. В компании добавили, что «для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки соединения “Сохрановка” на физическую точку соединения “Суджа”, которая находится на контролируемой Украиной территории».
В компании добавили также, что в настоящее время ее сотрудники не могут «осуществлять оперативно-технологический контроль за КС “Новопсков” и другими активами, расположенными на этих территориях».
2 мая «Газпром» на аукционе не заказал прокачку газа через Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа» в III квартале 2022 года, а аукцион по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на этот же период был отменен, потому что «Оператор ГТС Украины» не предложил дополнительные транзитные мощности на III квартал через газораспределительные станции «Суджа» и «Сохрановка». Торги должны были пройти в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки). Российский холдинг уже на протяжении девяти месяцев не бронирует дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину.