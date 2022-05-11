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15:07 (мск), источник: ТАСС

В России начались новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Новые выплаты на детей от 8 до 17 лет семьям с невысокими доходами начались 11 мая в России, на их получение поступило свыше 2,5 млн заявок. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на заседании правительства.

«Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами. Оно введено по решению президента. Уже поступило свыше 2,5 млн заявок на [получение выплат на] 3,5 млн детей», — сказал глава кабмина. По его словам, средства будут доставляться «Почтой России» или перечисляться на карты родителям, которые подали заявления через портал госуслуг, многофункциональные центры или в пенсионный фонд.

В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май, отметил премьер.

В среднем размер помощи составит от 6 тыс. рублей до 12 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, напомнил Мишустин. При этом сумма рассчитывается, исходя из ситуации в конкретной семье, и может быть равна половине, 75% либо 100% регионального прожиточного минимума на детей.

В этой связи председатель правительства попросил вице-премьера Татьяна Голикову и главу Минтруда Антона Котякова лично контролировать, как организовано предоставление такой поддержки. «Все должно быть быстро и удобно для людей», — подчеркнул он.
Главе Минцифры Максуту Шадаеву премьер поручил следить за тем, чтобы при отправке заявлений через портал госуслуг не было сбоев.

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