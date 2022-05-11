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16:50 (мск), источник: © РИА Новости

Рестораторы объяснили, почему McDonald’s не вернется в Россию

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россиянам не стоит ждать возвращения McDonald’s — скорее всего, российское подразделение компании продадут по частям или передадут в управление менеджменту, поделился мнением с РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Источник: © РИА Новости

«Россиянам не стоит ждать возвращения McDonald’s под этим брендом. Компания каждый день несет убытки. В какой-то момент, если не будет найден покупатель, они будут признаны банкротом», — сказал Бухаров.

«Понятно, что McDonald’s сегодня находятся под влиянием своей головной компании. Но просто бросить все невозможно, вопрос в том, как это будет реализовано. Вероятнее всего, учредители выйдут и начнут распродавать бизнес по частям или передавать в управление своим менеджерам. Будут ли еще какие-то особенности — пока неизвестно. Вероятно, что сами предприятия и какие-то вещи, связанные с обязательствами перед арендодателями, могут остаться», — добавил он.

«Вернуться в Россию McDonald’s мешает не только решение глобальной компании, но и глобальные контракты с Coca-Cola и Paulig», — сообщил РИА Новости источник на рынке. Coca-Cola ранее приостановила деятельность в России, при этом гендиректор американской компании заявил, что компания может полностью уйти с российского рынка. Финская Paulig в начале мая завершила продажу бизнеса в РФ.

Поэтому, прежде чем возвращаться, McDonald’s нужно найти им замену, утверждает источник. При этом поставщики, по его словам, продолжают отгрузки продукции в некоторые рестораны компании, работающие в России по франшизе.

Бухаров же считает, что новым владельцам просто придется заняться поиском других производителей напитков: «Есть другие. Тот, кто купит этот бизнес уже будет искать других производителей кофе. А вместо Coca-Cola будет, например, “Черноголовка” или собственный бренд по заказу под тем же названием», — пояснил он.

В начале марта McDonald’s объявил, что временно закроет в России 850 собственных ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Как пояснял гендиректор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald’s в России сохранят заработную плату. При этом франшизные рестораны продолжают работу в России.

Во время загрузки произошла ошибка.
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