Рестораторы объяснили, почему McDonald’s не вернется в Россию

«Россиянам не стоит ждать возвращения McDonald’s под этим брендом. Компания каждый день несет убытки. В какой-то момент, если не будет найден покупатель, они будут признаны банкротом», — сказал Бухаров.
«Понятно, что McDonald’s сегодня находятся под влиянием своей головной компании. Но просто бросить все невозможно, вопрос в том, как это будет реализовано. Вероятнее всего, учредители выйдут и начнут распродавать бизнес по частям или передавать в управление своим менеджерам. Будут ли еще какие-то особенности — пока неизвестно. Вероятно, что сами предприятия и какие-то вещи, связанные с обязательствами перед арендодателями, могут остаться», — добавил он.
«Вернуться в Россию McDonald’s мешает не только решение глобальной компании, но и глобальные контракты с Coca-Cola и Paulig», — сообщил РИА Новости источник на рынке. Coca-Cola ранее приостановила деятельность в России, при этом гендиректор американской компании заявил, что компания может полностью уйти с российского рынка. Финская Paulig в начале мая завершила продажу бизнеса в РФ.
Поэтому, прежде чем возвращаться, McDonald’s нужно найти им замену, утверждает источник. При этом поставщики, по его словам, продолжают отгрузки продукции в некоторые рестораны компании, работающие в России по франшизе.
Бухаров же считает, что новым владельцам просто придется заняться поиском других производителей напитков: «Есть другие. Тот, кто купит этот бизнес уже будет искать других производителей кофе. А вместо Coca-Cola будет, например, “Черноголовка” или собственный бренд по заказу под тем же названием», — пояснил он.
В начале марта McDonald’s объявил, что временно закроет в России 850 собственных ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Как пояснял гендиректор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald’s в России сохранят заработную плату. При этом франшизные рестораны продолжают работу в России.