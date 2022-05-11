Россия и Белоруссия переходят на оплату газа в российских рублях

Согласно протоколу, в документ вносятся изменения в межправительственное соглашение о порядке формирования цен при поставках газа в республику и его транзиту по газопроводам, расположенным на ее территории. Стороны также подписали протокол, который вносит изменения об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз» от 25 ноября 2011 года.
«Мы отмечаем последовательное развитие и высокий потенциал двустороннего взаимодействия наших государств по всем направлениям в энергетике. Газовая отрасль, конечно, остается флагманом нашего сотрудничества», — говорится в заявлении Шульгинова, опубликованном в Telegram Минэнерго. По его словам, Россия в полной мере продолжит поставлять энергоресурсы, в рамках союзной программы по объединению рынков реализуются соответствующие программы. Участие в переговорах также принял чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
Ранее глава Министерства энергетики Белоруссии говорил, что стороны договорятся о цене на газ в 2023 году к августу.
О том, что Белоруссия согласна с новой схемой оплаты за газ, пресс-служба правительства Белорусии сообщила еще 5 апреля. Ранее белорусская сторона оплачивала поставки газа в долларах США. По прошлогоднему контракту цена газа для Белоруссии в 2022 году составляет $128,52 за 1 тыс. кубометров.