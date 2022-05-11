Правительство утвердило перечень компаний, попавших под ответные санкции

Все они — бывшие «дочки» «Газпрома», связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd. Исключение составляет только EUROPOL GAZ S.A. — совместное предприятие «Газпрома» с PGNiG — оператором польской части газопровода «Ямал — Европа».
«Во исполнение указа президента Российской Федерации от 3 мая 2022 года № 252 <…> правительство Российской Федерации постановляет <…> утвердить прилагаемый перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры», — сообщается в документе.
Теперь этим компаниям запрещено совершать следующие сделки:
По представлению Министерства финансов правительство может расширить список фигурантов, либо предоставить временные разрешения попавшим в перечень компаниям для проведения отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями.. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.