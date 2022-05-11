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20:12 (мск), источник: © РИА Новости

Правительство утвердило перечень компаний, попавших под ответные санкции

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Правительство России утвердило перечень из 31 компании — они являются действительными или бывшими дочерними структурами «Газпрома», в отношении которых применяются специальные экономические меры, говорится в постановлении кабмина.

Источник: © РИА Новости

Все они — бывшие «дочки» «Газпрома», связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd. Исключение составляет только EUROPOL GAZ S.A. — совместное предприятие «Газпрома» с PGNiG — оператором польской части газопровода «Ямал — Европа».

«Во исполнение указа президента Российской Федерации от 3 мая 2022 года № 252 <…> правительство Российской Федерации постановляет <…> утвердить прилагаемый перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры», — сообщается в документе.

Теперь этим компаниям запрещено совершать следующие сделки:


  • в пользу лиц, находящихся под санкциями;.

  • предусматривающие заход в порты России судов, принадлежащих и (или) зафрахтованных лицами, находящимися под санкциями, в их интересе или по их поручению;.

  • предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием и (или) в пользу лиц, находящихся под санкциями.

По представлению Министерства финансов правительство может расширить список фигурантов, либо предоставить временные разрешения попавшим в перечень компаниям для проведения отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями.. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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