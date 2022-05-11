Недельная инфляция в России замедлилась до минимума с начала февраля

Последний раз недельная инфляция на таком уровне находилась с 5 по 11 февраля (0,13%). На пике, с 26 февраля по 4 марта, индекс потребительских цен в недельном выражении достигал 2,22%, затем он постепенно замедлялся: до 2,09% (с 5 по 11 марта), 1,93% (с 12 по 18 марта), 1,16% (с 19 по 25 марта). С 26 марта по 1 апреля показатель впервые с начала введения санкций опустился ниже 1%.
В годовом выражении инфляция продолжает расти. На 6 мая она составила 17,77% после 17,73% на 29 апреля, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». Данные по инфляции за апрель в целом Росстат представит 13 мая.
В марте инфляция в годовом выражении ускорилась до рекордных с марта 2015 г. 16,69%, в феврале она составляла 9,15%, в январе — 8,73%, сообщало статистическое ведомство.
За прошедшую неделю в секторе продовольственных товаров рост цен составил 0,18%, непродовольственных — 0,08%, в сегменте услуг — 0,06%, оценил Минэк.
Среди продуктов питания за период с 30 апреля по 6 мая заметно подорожал маргарин (на 2,2%), соль (на 1,3%) и детское питание (1,1%), следует из данных Росстата. Также увеличились цены на чай — на 0,8%, сыры и рис — на 0,7%, масло подсолнечное- на 0,6%. Хлеб ржаной, мука и гречка выросли в цене на 0,4%, молоко и творог — на 0,3%.
Часть продовольственных товаров подешевела. Например, цены на яйца куриные в среднем по стране снизились на 3,5%, на сахар — на 1%, на свинину и мясо кур — на 0,1%. Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,2%, в том числе капуста — на 3,9%, огурцы — на 2,9%, свекла — на 1,3%, помидоры — на 0,6%. В то же время цены на картофель выросли на 1,8%, лук — на 1,6%, яблоки — на 1,5%, бананы — на 0,7%, морковь — на 0,4%.
Медикаменты подешевели на 0,58% за неделю. Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали сухие корма для домашних животных — на 2,1%, хозяйственное мыло — на 1,7%, зубные пасты — на 1,4%. Выросли цены на электропылесосы — на 1,9%, легковые автомобили иностранных марок — на 0,2%. При этом снизились цены на телевизоры на 0,9% и смартфоны — на 0,8%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились. Средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты выросла на 2,5%, санатории — на 2,4%. Тарифы на проезд в автобусе увеличились в среднем по России на 0,1%, стоимость полета эконом-классом в самолете снизилась на 1,9%.
Замедление роста цен или даже дефляция по отдельным позициям подтверждают снижение инфляционного давления ввиду укрепления рубля и сокращения спроса, отмечает директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой. В месячном выражении инфляция могла составить в апреле около 1,67%, полагает экономист. По словам Полевого, замедление темпов роста цен открывает возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки в июне на 100 б. п. или даже 200 б. п. при дальнейшем улучшении динамики.
Основным фактором снижения недельной инфляции является коррекция после шокового роста цен и пикового изменения начала весны, согласен экономист Александр Исаков.
Обычно высокая волатильность курса (изменение больше чем на 10%) приводит к росту цен на 1 процентный пункт на горизонте около полугода, отмечает эксперт: однако весной рост цен был существенно выше и быстрее происходившего ослабления курса. В результате скачка на валютном рынке цены на ряд товаров выросли необоснованно сильно. Например, стоимость некоторых автомобилей эконом-класса в России сегодня одна из самых высоких в мире, подчеркивает Исаков: «Мы собирали данные по цене на Kia Rio, и она выше на 70%, чем в Германии, и на 40% — чем в США, несмотря на то что проблемы с полупроводниками в мире сходные».
По словам Исакова, в России возможна сезонная дефляция во второй половине июля — начале августа. При этом в июле традиционно происходит индексация ЖКУ, поэтому в целом по месяцу будет рост цен, напоминает он. Некоторое замедление недельной инфляции еще возможно, но вряд ли очень сильное, считает Полевой: на первый план выйдут факторы роста цен со стороны производителей и вопрос лишь в том, в какой мере они будут транслироваться в конечные цены, т. е. насколько розница будет готова жертвовать маржей.
Пик годовой инфляции может составить около 20−21% к концу лета и ближе к 19−20% в декабре, прогнозирует Полевой: при этом он может быть ниже при стабильном рубле, хорошем урожае и замедлении глобальной инфляции в условиях подавленного потребительского спроса. По итогам года инфляция составит 17−18%, а в следующие 12 месяцев не превысит 8%, оценивает Исаков. В проекте макропрогноза инфляция в России по итогам года предварительно оценивается выше 20%, писали ранее «Ведомости». Такой же прогноз дают аналитики, опрошенные Банком России.