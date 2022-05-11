ЦБ назвал сроки, когда российская экономика адаптируется к санкциям

«К концу прогнозного горизонта экономика перейдет к новому равновесию. Кризис 2022 г. — один из самых существенных вызовов, стоящих перед российской экономикой с 1990-х годов. Меры, принимаемые правительством Российской Федерации и Банком России, будут поддерживать структурную трансформацию экономики, переход к новым равновесным трендам», — говорится в докладе.
Так, значительное сокращение внешней торговли, а также возможностей для наращивания экспорта приведет к тому, что в новом равновесии доля экспорта в экономике будет ниже, чем средние исторические значения. «Выпуск будет в большей степени сконцентрирован на производстве для внутреннего рынка», — считают в ЦБ.
По оценке Банка России, экономика пройдет большую часть пути адаптации уже к середине 2023 года — сформируются новые экономические связи и рынки сбыта, появятся заделы для локализации производств.
При этом, в регуляторе ожидают, что темп прироста ВВП по итогам 2023 года может сложиться в диапазоне (-3)-0%. В четвертом квартале 2023 года годовой прирост выпуска может составить 4,0−5,5%, темп прироста потребления домохозяйств в годовом выражении может достичь 4,5−6,0%, а темп прироста валового накопления основного капитала — диапазона 10−12%.
«В 2024 г. новое равновесие будет обретать устойчивые контуры, восстановительный прирост ВВП по итогам года составит 2,5−3,5%. В дальнейшем рост может ускориться, если новое равновесие будет базироваться на устойчивых фундаментальных факторах, которые предполагают увеличение совокупной факторной производительности за счет приобретения новых знаний, адаптации и развития технологий, появления инновационных решений, развития человеческого капитала», — заключили в ЦБ.