10:06 (мск), источник: Известия
Клик соседей: собрания собственников жилья переведут на «Госуслуги»
Почему идею онлайн-голосования разделяют не все и что делать тем, кто не пользуется госпорталом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Собственникам жилья разрешат голосовать на «Госуслугах». Как выяснили «Известия», такой правительственный законопроект Госдума планирует принять в мае. Документ предусматривает возможность граждан направлять предложения по повестке собрания владельцев жилья в электронной форме, а также голосовать. Во фракциях отнеслись к инициативе по-разному. Эксперты же разглядели в этом тренд к проведению всех выборов в онлайн-формате.
Госдума 18 мая может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ». Документом предлагается разрешить собственникам жилья в многоквартирных домах проводить собрания в электронной форме, а также голосовать по вопросам повестки дня на портале «Госуслуги». Эту информацию подтвердили в профильном комитете нижней палаты по строительству и ЖКХ, который уже дал на него свое положительное заключение. Документ имеется в распоряжении «Известий».
— Мы поддерживаем развитие услуг в этом направлении. На сегодня в системе ЖКХ существует проблема фиктивных собраний, фальшивых протоколов. С принятием этого законопроекта она отчасти решится, — пояснил «Известиям» глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
По его словам, в парламенте намерены усилить эти нормы, чтобы появился приоритет электронных протоколов над бумажными.
— Бумажные протоколы требуют подтверждения, а электронные нет. Поэтому мы намерены и дальше в этом ключе работать с правительством, чтобы гражданам было удобно проводить собрания по большому перечню вопросов и не встречаться для этого во дворах на улице, — отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что будет упрощено и само проведение собраний собственников жилья, а также прописан механизм их организации. Инициатор не сможет провести новое собрание, пока не будет закрыто старое, так как сегодня параллельно может проходить сразу несколько таких встреч, сообщил Сергей Пахомов.
Мы планируем навести порядок в этой сфере. Поэтому все решения, направленные на это, поддерживаем. Вместе с тем мы понимаем, что не у всех россиян есть гаджеты, не все пользуются интернетом, но у этих людей тоже должна остаться возможность для голосования и направления соответствующих документов. Эта возможность будет сохранена, — подчеркнул он.
Положительное заключение на законопроект правительства дало правовое управление Госдумы.
Во фракциях тем не менее отнеслись к инициативе неоднозначно. Поддержать инициативу готовы в «Единой России» и «Справедливой России — За правду».
— Этот законопроект заслуживает внимания. Тем более что у людей будет возможность проголосовать и очно, и электронно. Это ускорит решение многих проблем и вопросов, которые возникают в коммунальной сфере, — пояснил «Известиям» зампред фракции партии власти Адальби Шхагошев.
Первый зампред фракции «Справедливой России — За правду» Олег Нилов считает, что именно с этого надо было начинать электронную апробацию волеизъявления граждан.
— А сегодня мы уже далеко зашли с этим в избирательном праве при выборе губернаторов и депутатов. Поэтому сейчас тем более логично это поддержать. При проведении собраний в ТСЖ, садоводствах и других объединениях это будет способствовать принятию решений от имени большинства, — заявил он «Известиям».
В КПРФ смотрят на законопроект критически.
Пока люди не доверяют электронному голосованию. К тому же для суда приоритетом будет бумажный, а не электронный протокол собрания. Это тоже надо учитывать. Хотя, конечно, думаю, что для людей удобно было бы использовать и электронный, и очный вариант голосований, — пояснил «Известиям» депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов.
Во фракции «Новые люди» и ЛДПР обещали изучить законопроект ближе к рассмотрению.
По мнению экспертов, инициатива кабмина будет принята, так как за ней стоит более важная для власти цель перевести в онлайн-формат все выборы в России.
— Безусловно, тут более важная идеологическая и имиджевая задача добиться того, чтобы «Госуслуги» активнее использовались при обычном голосовании по различным вопросам. Это связано с желанием перевести в электронный формат всю избирательную систему, — считает политтехнолог Дмитрий Фетисов.
По его словам, не исключено, что за этим законопроектом последуют ему подобные. Это делается для того, чтобы повысить доверие к «Госуслугам» и к процедуре электронного голосования на всенародных выборах.
С этим мнением согласен политтехнолог Александр Твердов.
— Тут главный вопрос в доверии: как к этому отнесется население? Если эта онлайн-форма по решению вопросов ЖКХ будет востребована, а данные жильцов надежно защищены, то, конечно, люди будут менять свое отношение к ней. Пока же говорить о высоком доверии не приходится, — отметил эксперт.
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что для проведения собраний собственников жилья электронный формат был бы очень удобен.
Могу сказать по собственному дому. Больше трех-четырех человек на очное собрание, касающееся, например, капремонта, не приходит, — пояснил он.
Онлайн-формат упрощает работу обслуживающих компаний, с одной стороны и жизнь жильцов, которые смогут найти все документы таких мероприятий в интернете, с другой.