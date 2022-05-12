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09:00 (мск), источник: Ведомости

Siemens объявила об уходе из России

Производитель техники Siemens объявил о сворачивании производства и уходе из России, говорится на сайте компании.

Источник: Reuters

«Компания начала процедуру сворачивания своей производственной деятельности», — говорится в заявлении.

Компания решила провести упорядоченный процесс выхода из России, приводятся в сообщении слова CEO компании Роланда Буша. «Мы оцениваем влияние на наших людей и продолжим поддерживать их в меру наших способностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру», — сказал глава Siemens.

В России Siemens является одним из основных поставщиков энергооборудования. В начале марта компания объявила о прекращении поставок в Россию и приостановке работы всех новых бизнес-проектов из-за ситуации вокруг Украины и санкций.

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