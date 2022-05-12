10:50 (мск), источник: Lenta.Ru
Названа лучшая валюта в мире в 2022 году
Российский рубль стал лучшей мировой валютой в 2022 году. Об этом в четверг, 12 мая, сообщило агентство Bloomberg.
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Согласно последним данным, рубль по отношению к курсу доллара вырос с начала 2022 года на 11 процентов. Таким образом, он стал лидером среди 31 основной валюты, за которой следят эксперты агентства.
Укрепление валюты произошло после мер, принятых российским правительством на фоне западных санкций, пишет Bloomberg. Уточняется, что власти ввели контроль за движением капитала, а также обязали экспортеров продавать валютную выручку. В частности, в марте президент России анонсировал новый порядок оплаты газа европейскими потребителями.
Агентство поясняет, что многие операции с обменом российской валюты прекратились. При этом ее стоимость на бирже не означает, что реально она выходит на торги по той же цене.
После начала спецоперации на Украине российская валюта стала падать, однако в последнее время заметен ее рост по отношению к американскому доллару и евро. Ранее в мае аналитики заявили, что к осени 2022 года средний курс рубля в паре с американской валютой должен колебаться в диапазоне 75−82 за доллар. При этом специалисты добавили, что возможное ослабление нацвалюты может произойти на фоне восстановления импорта и завершения логистических шоков, а также смягчения валютных ограничений ЦБ.