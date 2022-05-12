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15:45 (мск), источник: Life.ru

В России прогнозируют рекордный урожай в 130 млн тонн зерна

Глава государства считает, что это с запасом покроет не только внутренние потребности страны, но и позволит нарастить поставки партнёрам.

Источник: Reuters

Россия в этом году, по прогнозам, соберёт рекордный за всю историю урожай — в 130 млн тонн зерна, из которых 87 млн тонн пшеницы, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов (конечно, это предварительные оценки), всё-таки сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы», — уточнил глава государства.

Такой урожай позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности страны, но и нарастить поставки зерна «на глобальный рынок для наших партнёров», заметил Путин. Президент РФ подчеркнул, что это имеет особую важность для мировых продовольственных рынков.

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