15:45 (мск), источник: Life.ru
В России прогнозируют рекордный урожай в 130 млн тонн зерна
Глава государства считает, что это с запасом покроет не только внутренние потребности страны, но и позволит нарастить поставки партнёрам.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Россия в этом году, по прогнозам, соберёт рекордный за всю историю урожай — в 130 млн тонн зерна, из которых 87 млн тонн пшеницы, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
«В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов (конечно, это предварительные оценки), всё-таки сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы», — уточнил глава государства.
Такой урожай позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности страны, но и нарастить поставки зерна «на глобальный рынок для наших партнёров», заметил Путин. Президент РФ подчеркнул, что это имеет особую важность для мировых продовольственных рынков.