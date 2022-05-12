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16:12 (мск), источник: Российская газета

«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Европу через Польшу

Введенные против компании EuRoPol GAZ санкции со стороны Москвы запрещают поставки газа по польскому участку газопровода «Ямал — Европа». Об этом журналистам заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Источник: РИА "Новости"

Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу.

Сергей Куприянов
официальный представитель «Газпрома»

Куприянов добавил, что ранее польская сторона неоднократно нарушала права «Газпрома» как акционера EuRoPol GAZ. В апреле «Газпром» даже попал под санкции, из-за которых лишился права распоряжаться по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды.

EuRoPol GAZ — одна из трех десятков компаний, в отношении которых в среду российской правительство ввело специальные экономические меры. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, запрещает любые сделки с компаниями из перечня, в том числе исполнение обязательств по уже совершенным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что иностранные компании, попавшие под ответные санкции Москвы, не смогут участвовать в поставках газа из России. По его словам, к компаниям применены «блокирующие санкции», запрещающие любые взаимоотношения.

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