«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Европу через Польшу

Куприянов добавил, что ранее польская сторона неоднократно нарушала права «Газпрома» как акционера EuRoPol GAZ. В апреле «Газпром» даже попал под санкции, из-за которых лишился права распоряжаться по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды.
EuRoPol GAZ — одна из трех десятков компаний, в отношении которых в среду российской правительство ввело специальные экономические меры. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, запрещает любые сделки с компаниями из перечня, в том числе исполнение обязательств по уже совершенным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что иностранные компании, попавшие под ответные санкции Москвы, не смогут участвовать в поставках газа из России. По его словам, к компаниям применены «блокирующие санкции», запрещающие любые взаимоотношения.