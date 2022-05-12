Эмир Кустурица объяснил роль России в современном мире Сербский режиссер рассказал, как следует вести себя россиянам и сербам, когда на их страны оказывается сильнейшее давление.
Фоторепортажи
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
35Прощание с Владимиром Жириновским
17:55 (мск), источник: Ведомости

Власти Московской области пообещали восстановить прилегающие к Мариуполю районы

Московская область возьмет шефство в восстановлении Тельмановского и Новоазовского районов Донбасса, прилегающих к Мариуполю. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Новоазовский и Тельмановский районы. Наша задача тоже максимально помочь, и с дорогами, и с инфраструктурой», — сказал Воробьев в эфире радио Sputnik. По словам Воробьева, власти Подмосковья будут искать системный подход к отправке необходимых строительных материалов в Донбасс.

Ранее, 8 мая, вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий строительный комплекс, посетил Мариуполь, Волноваху, Луганск и другие города, пострадавшие за время конфликта в Донбассе и во время проведения спецоперации России. Хуснуллин анонсировал помощь в восстановлении инфраструктуры районов со стороны России. Тогда же министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что ведомство приступило к оценке затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса, в регионе уже побывал заместитель министра.

Кроме того, 28 апреля первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко провел первое совещание с губернаторами субъектов России о поддержке Донбасса. По данным источников «Ведомостей», речь шла о помощи территориям, которые затронула спецоперация на Украине, специалистами и необходимыми материалами.

По предварительным оценкам президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, на 22 апреля ущерб зданиям и инфраструктуре Украины из-за военных действий достигал $60 млрд, сообщали ранее «Ведомости».

 России невыгодно продолжительное укрепление рубля
Как защититься от DDoS-атак и когда они закончатся
Спецоперация на Украине
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России
Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь