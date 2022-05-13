ЦБ ввел дополнительное валютное послабление для банков

«Банк России в дополнение к ранее принятым мерам, направленным на обеспечение устойчивости банковского сектора, вводит временное послабление в отношении соблюдения лимитов открытых валютных позиций (ОВП)», — сообщил ЦБ.
Указанное послабление позволит банкам осуществлять внутреннее хеджирование противоположных ОВП в долларах США и евро, что снизит расходы на регулирование позиций в этих валютах, и при этом риски для капитала будут в достаточной степени ограничены.
ЦБ также сообщил, что воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США и евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций.
«При этом данная возможность не должна использоваться банками в спекулятивных целях», — подчеркнул регулятор.