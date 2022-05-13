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18:29 (мск), источник: ТАСС

ЦБ ввел дополнительное валютное послабление для банков

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Банк России вводит до 31 декабря 2022 года дополнительное послабление по лимитам открытых валютных позиций в долларах и евро, сообщил регулятор.

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Источник: Агентство «Москва»

«Банк России в дополнение к ранее принятым мерам, направленным на обеспечение устойчивости банковского сектора, вводит временное послабление в отношении соблюдения лимитов открытых валютных позиций (ОВП)», — сообщил ЦБ.

Указанное послабление позволит банкам осуществлять внутреннее хеджирование противоположных ОВП в долларах США и евро, что снизит расходы на регулирование позиций в этих валютах, и при этом риски для капитала будут в достаточной степени ограничены.

Срок действия меры — по 31 декабря 2022 года, отметил регулятор.

ЦБ также сообщил, что воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США и евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций.

Также регулятор не будет применять меры за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15 процентных пунктов.

«При этом данная возможность не должна использоваться банками в спекулятивных целях», — подчеркнул регулятор.

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