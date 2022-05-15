Минфин Украины рассказал о «критическом ударе» для экономики страны

По словам журналистов, министр финансов Украины Сергей Марченко дает слишком оптимистичные прогнозы по развитию экономики государства, опираясь на данные до специальной операции. До февраля экономика демонстрировала квартальный рост в годовом выражении почти на семь процентов, население не очень пострадало от коронавируса, хорошие международные цены сложились на экспорт зерна, железа и стали.
Сейчас многие компании продолжают платить заработную плату своим сотрудникам, даже если они не могут работать в обычном режиме. «Перед началом конфликта долг Украины составлял менее 50 процентов ВВП», — рассказало издание.
Однако, по прогнозам Всемирного банка, в 2022 году ВВП Украины сократится на 45 процентов. Марченко напомнил, что таможенные платежи составляли значительную часть налоговых поступлений в государственный бюджет. Еще одной проблемой министр назвал заработные платы военным. «Каждый месяц военных действий обходится Украине примерно в пять процентов ее истощенного ВВП», — указал Марченко.
По мнению главы Минфина, в случае, если специальная операция затянется и будет идти еще три-четыре месяца, «потребуются болезненные меры». По его словам, это могут быть огромное повышение налогов и резкое сокращение расходов.
В марте заместитель главы Нацбанка страны Сергей Николайчук заявил, что экономика Украины в нынешних условиях сокращается вдвое.