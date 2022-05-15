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03:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Минфин Украины рассказал о «критическом ударе» для экономики страны

Приостановка всего морского экспорта из-за специальной операции на Украине станет критическим ударом для экономики страны, пишет издание The Economist.

Источник: Reuters

По словам журналистов, министр финансов Украины Сергей Марченко дает слишком оптимистичные прогнозы по развитию экономики государства, опираясь на данные до специальной операции. До февраля экономика демонстрировала квартальный рост в годовом выражении почти на семь процентов, население не очень пострадало от коронавируса, хорошие международные цены сложились на экспорт зерна, железа и стали.

Сейчас многие компании продолжают платить заработную плату своим сотрудникам, даже если они не могут работать в обычном режиме. «Перед началом конфликта долг Украины составлял менее 50 процентов ВВП», — рассказало издание.

Однако, по прогнозам Всемирного банка, в 2022 году ВВП Украины сократится на 45 процентов. Марченко напомнил, что таможенные платежи составляли значительную часть налоговых поступлений в государственный бюджет. Еще одной проблемой министр назвал заработные платы военным. «Каждый месяц военных действий обходится Украине примерно в пять процентов ее истощенного ВВП», — указал Марченко.

По мнению главы Минфина, в случае, если специальная операция затянется и будет идти еще три-четыре месяца, «потребуются болезненные меры». По его словам, это могут быть огромное повышение налогов и резкое сокращение расходов.

В марте заместитель главы Нацбанка страны Сергей Николайчук заявил, что экономика Украины в нынешних условиях сокращается вдвое.

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