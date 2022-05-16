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02:32 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: Германия стала платить почти вдвое больше за российские товары

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли, стала больше платить за российский импорт. Соответствующую информацию со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства распространило Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Источник: © РИА Новости

Общие расходы на поставки выросли на 77,7 процента, достигнув отметки 4,4 миллиарда евро. Причиной тому послужил рост цен на сырье, в частности нефть и природный газ, и это несмотря на то, что импортный объем сократился на 27,8 процента.

Немецкий же экспорт в Россию в марте сократился на 58,7 процента до 1 миллиарда евро.

В общем торговый дефицит — то есть разница между объемами экспорта и импорта — с Россией достиг рекордной отметки: 3,4 миллиарда евро.

Ранее стало известно, что стоимость электроэнергии и продуктов питания в Германии продолжает расти, при этом существенно увеличились цены, устанавливаемые производителями, что с некоторой задержкой также дополнительно почувствуют и потребители.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

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