ВЭФ описал пять сценариев влияния конфликта на Украине на торговлю

Всемирный экономический форум (ВЭФ) описал возможные варианты влияния российской военной операции на Украине на мировую торговлю. Следствиями конфликта стали «беспрецедентные торговые и другие экономические санкции», а «рост геополитической напряженности поднимает вопросы о последствиях для глобальной торговой системы», отметили специалисты.
Первый — «бойкот России». При таком варианте санкции будут вводиться только против России и Белоруссии, и в случае затягивания конфликта на Украине ограничения будут расширяться, а глобальные компании продолжат уходить из страны.
Второй — сценарий «реабилитации». Если на Украине удастся достичь «убедительного перемирия», торговые отношения России с другими странами смогут постепенно восстанавливаться. Это снизит риск дальнейшей фрагментации мировой торговой системы, указывают аналитики.
Третий — «реактивная фрагментация», при которой вторичные санкции будут введены в отношении стран ВТО, которые материально поддерживают Россию.
Четвертый сценарий — углубление связей между странами-партнерами, например в области цифровой экономики или экологии, где могут быть выработаны новые общие правила.
Пятый вариант в ВЭФ назвали сценарием «нищих несоюзников». В таком случае группа единомышленников в ВТО продолжит торговое сотрудничество только с теми странами, которые разделяют их ценности «либерального мирового экономического порядка», а другие государства будут лишены торговых привилегий.
«Поэтому, когда торговые санкции применяются из соображений национальной безопасности, они должны ограничиваться [санкциями из-за] наиболее вопиющих нарушений международного права», — считают в ВЭФе.
Страны G7 объявили о намерении приостановить режим наибольшего благоприятствования с Россией. Этот режим, являющийся основным для мировой торговли, подразумевает, что при торговле с конкретным государством все страны, в отношении которых действует режим, пользуются одинаковыми льготами и привилегиями, действуют одинаковые пошлины.
В марте Washington Post писала, что США могут ввести вторичные санкции против компаний, которые взаимодействуют с попавшими под ограничения российскими предприятиями. Такая мера «сделает Россию радиоактивной» для третьих стран, пояснил один из собеседников газеты.
Власти России называют западные санкции несправедливыми и считают их попыткой изолировать страну.