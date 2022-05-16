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18:26 (мск), источник: РБК

ЦБ сообщил о снижении объема денежных переводов из России на 17%

Объем денежных переводов из России за рубеж через платежные системы за год сократился почти на 17%, составив по итогам первого квартала 2022 года $1,4 млрд. Это следует из отчета Центрального банка.

ЦБ: $ 63.4445   -0.34 € 65.8166   +0.02 ММВБ: $ 63.4000   -1.15 € 65.7975   -1.35
Источник: Reuters

Снизились и переводы в Россию — до $632 млн — тоже почти на 17%. Переводить из России в среднем стали меньше на $29 за операцию — в первом квартале этого года из страны с помощью платежных систем отправляли примерно по $216. Средний перевод в Россию, наоборот, вырос на $22 — до $383.

Сокращение количества трансграничных переводов может быть связано с приостановкой работы Visa и Mastercard в России, а также с прекращением работы Western Union.

На сокращение переводов могло повлиять и отключение ряда российских банков от международной системы SWIFT. В начале марта ЕС утвердил отключение от SWIFT семи российских банков — ВТБ, «России», «Открытия», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ. РФ. Платежная система ранее заявила, что намерена соблюдать вводимые против российских банков санкции.

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