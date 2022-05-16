Росмолодежь поможет молодым предпринимателям представить бизнес на ПМЭФ

Для будущих участников проекта это станет возможностью рассказать о своем бизнесе инвесторам, ведущим бизнесменам, руководителям регионов, министрам, представителям СМИ и получить в дальнейшем необходимую поддержку для развития и масштабирования проекта, сообщается на сайте «Росмолодежь».
По мнению руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксении Разуваевой, «оpen call Росмолодежи — это отличный инструмент заявить о себе и показать свой проект. Тем более в любом проекте ведомства мы руководствуемся принципом соавторства и широкого вовлечения непосредственно целевой аудитории. Сейчас за счет освободившихся ниш на рынке можно выйти совсем на другой уровень бизнес-сообщества. В экосистеме молодежного предпринимательства России есть тысячи успешных действующих кейсов, и это шанс для них обрести партнеров среди гостей международного форума, получить инвестиции или же сделать рекламу своему товару или услуге».
В рамках архитектуры программы Росмолодежи запланированы десятки мероприятий, среди которых: нетворкинг, менторская гостиная, панельные дискуссии, лекции и открытые диалоги с участием молодых людей, представителей власти, лидеров бизнес-сферы и экспертов из иностранных государств.
18 июня в последний день форума традиционно состоится Международный молодежный экономический форум (ММЭФ), где будут рассмотрены трансформации малого и среднего бизнеса, института наставничества и практик развития молодежного предпринимательства. Здесь молодые люди обсудят ключевые экономические и социальные вопросы с лучшими экспертами, как российскими, так и зарубежными, познакомятся с единомышленниками и потенциальными партнерами, обменяются опытом и контактами, приобретут новые знания и навыки.
В рамках ММЭФ команда трека Росмолодежь. Бизнес презентует возможности членов Клуба молодых предпринимателей, который был создан как одно из направлений Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Уже сегодня к программе подключено 37 пилотных регионов России.