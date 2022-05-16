ЦБ поднял порог на зарубежные переводы физлиц до $50 тысяч

«В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении ЦБ.
«До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физических лиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств», — разъясняет ЦБ.
ЦБ таким образом понемногу ослабляет ограничение на движение капитала для физических лиц, отмечает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. По его оценке, эта мера в том числе позволит упростить людям путешествия. Подспудно это должно способствовать и некоторому ослаблению рубля, ожидает он, «однако практика показывает, что значительного влияния на рубль эта мера не окажет». Увеличение лимита не приведет к пропорциональному росту объема переводов валюты за рубеж, говорит Матовников: количество людей, у которых есть такие деньги в целом невелико, поэтому «лимит увеличивается в пять раз, а объем потенциальных переводов при этом — всего в вдвое».
Ограничения на зарубежные переводы были установлены 6 марта в связи с нестабильностью рубля, вызванной началом спецоперации на Украине и последовавшими санкциями. По данным ЦБ, в марте реальный эффективный курс рубля снизился на 21,6%. Однако в последнее время российская валюта начала укрепляться — ее реальный эффективный курс в апреле вырос на 34%.