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21:23 (мск), источник: ТАСС

ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая

БРЮССЕЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Об этом заявил в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Источник: Reuters

«Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», — сказал он, отметив, что для этого рассматриваются все пути, включая морской. «Проблема в том, что там все заминировано», — добавил он.

Боррель подчеркнул, что ЕС в целом делает все возможное в настоящее время, чтобы помочь экономике Украины, в частности предпринимает шаги в сторону либерализации торговли с Киевом.

По его словам, недостаток продовольствия быстро становится острой мировой проблемой, свою роль в ее решении должна сыграть «двадцатка».

Зерно и рост цен на продовольствие

В начале мая директор германского отделения Всемирной продовольственной программы Мартин Фрик в интервью агентству ДПА заявил о почти 4,5 млн тонн зерна в портах Украины, которые не могут быть вывезены из страны. В свою очередь президент США Джо Байден 10 мая утверждал, что ситуация на Украине привела к росту цен на продовольствие в мире. По его данным, на украинских складах в настоящее время находится 20 млн тонн зерна. США прилагают усилия, чтобы найти «способ вывести его <…> на [мировой] рынок». Это должно привести к снижению цен на продовольствие в мире, отметил Байден.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

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