Огненные шары и чудище: в чем разгадка «аномалий» Плещеева озераОб «аномалиях» Плещеева озера, расположенного на юге Ярославской области возле Переславля-Залесского, ходит много легенд
Фоторепортажи
12Полное затмение кровавой суперлуны
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
00:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Заммэра Москвы: Renault не сможет выкупить свой завод в Москве

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что бывший завод Renault в Москве останется российским. По его словам, опциона на обратный выкуп у бывшего собственника завода нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что завод группы в Москве перейдет на баланс столицы, а на нем будут производить машины под брендом «Москвич».

Источник: РИА "Новости"

«У нас нет опциона на обратный выкуп со стороны Renault. То есть этот завод будет все время российским», — сказал господин Ликсутов в эфире телеканала «Москва-24».

Вице-мэр сообщил, что на заводе будут производить автомобили для такси и каршеринга. По его словам, правительство Москвы уже сформировало рабочую группу вместе с агрегаторами такси и каршеринга, которая разработает технические требования для автомобилей «Москвич». «Завод “Москвич” потенциально может выпускать такие машины, мы разрабатываем технические требования, и уверен, что найдем решение, как этот автомобиль в самое короткое время начать производить здесь, в Москве, на автозаводе “Москвич”», — сказал он.

О переходе завода в собственность Москвы 16 мая сообщил Сергей Собянин. По его словам, на «Москвиче» планируется сначала выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, «а в перспективе — и электромобилей». Директором завода назначили замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрия Пронина.

Олеся Павленко

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вучич: Сербия платит «огромную цену» за невведение санкций против РФ
Пассажиров ждут многочасовые очереди в аэропортах
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь