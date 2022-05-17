Заммэра Москвы: Renault не сможет выкупить свой завод в Москве

«У нас нет опциона на обратный выкуп со стороны Renault. То есть этот завод будет все время российским», — сказал господин Ликсутов в эфире телеканала «Москва-24».
Вице-мэр сообщил, что на заводе будут производить автомобили для такси и каршеринга. По его словам, правительство Москвы уже сформировало рабочую группу вместе с агрегаторами такси и каршеринга, которая разработает технические требования для автомобилей «Москвич». «Завод “Москвич” потенциально может выпускать такие машины, мы разрабатываем технические требования, и уверен, что найдем решение, как этот автомобиль в самое короткое время начать производить здесь, в Москве, на автозаводе “Москвич”», — сказал он.
О переходе завода в собственность Москвы 16 мая сообщил Сергей Собянин. По его словам, на «Москвиче» планируется сначала выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, «а в перспективе — и электромобилей». Директором завода назначили замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрия Пронина.