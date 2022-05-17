11:11 (мск), источник: РБК
В России подорожали унитазы
Больше всего цены выросли на смесители, раковины, унитазы и инсталляции класса эконом. При этом, по оценке компаниии Pridex, в премиум-сегменте наблюдается «большой дефицит».
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Рост стоимости сантехники в России по отдельным позициям за февраль—апрель составил до 70%, больше всего в цене выросли смесители, раковины и унитазы в сегменте эконом. Об этом говорится в исследовании строительной компании Pridex (есть у РБК).
По сравнению с тем же периодом 2021 года смесители, раковины, унитазы и инсталляции класса эконом подорожали в среднем на 20−70%. По словам коммерческого директора Pridex Александра Алейникова, китайские и турецкие поставщики активно пользуются ситуацией повышенного спроса, связанной с уходом европейских брендов, и поднимают стоимость своих изделий.
При этом эти же позиции премиум-класса выросли в цене на 5−25% (в 2021 году эта цифра не поднималась выше 10%). Pridex отмечает, что, несмотря на менее выраженное удорожание, в премиальном сегменте наблюдается куда больший дефицит, чем в сегменте эконом: в частности, свою деятельность на территории России ограничили такие компании, как Hansgrohe, Axor, Duravit, Villeroy & Boch, Geberit и Grohe.
Душевые кабины, ванные и комплектующие для них, а также душевое оборудование экономсегмента подорожали на 30−70% (в прошлом году — на 5−7%). Динамика стоимости в премиум-сегменте составила от 10 до 25% (в прошлом году — 5−10%).
Полотенцесушители в обоих сегментах показали более скромный рост цен по сравнению с другими анализируемыми категориями: экономсегмент — до 20% (в прошлом году — до 10%), премиум-сегмент — до 15% (в прошлом году — 5%).
Аксессуары для санузлов (дозаторы, диспенсеры, держатели и др.) подорожали до 40% в экономсегменте (в 2021 году — до 15%) и до 20% в премиум-сегменте (в 2021 году — до 10%).
Несмотря на возврат курса рубля к докризисным показателям, сокращение предложения, усложнение логистических цепочек и удорожание сырья остаются важными факторами, оказывающими влияние на стоимость конечного продукта, — подытожил Алейников.
Вице-президент блока создания проектов девелоперской компании GloraX Павел Гаврилов также сообщил РБК, что в премиум-классе стоимость сантехники выросла до 40−50%, а по некоторым маркам и еще выше. «Прежде всего потому, что дорогой сегмент был представлен европейскими производителями. Значительную долю в их стоимости сейчас составляет усложненная логистика», — уточнил он.
В то же время Гаврилов отметил, что среди производителей бюджетной сантехники много российских компаний, у которых нет проблем с доставкой продукции, поэтому в этом сегменте рост цен «не такой стремительный».
В свою очередь, коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов рассказал РБК о куда меньшем диапазоне рост цен на сантехнику — от 15 до 30%. «Если сравнивать в годовой динамике, рост составил от 15 до 30%. Конечно, в премиальном и бизнес-сегменте цены выросли больше. Это в первую очередь связано с тем, что в связи с проблемами в логистике сложнее стало доставлять материалы или искать им альтернативу, этот процесс закладывает свою долю подорожания. В экономклассе рост чуть меньше, потому что преимущественно используются отечественные материалы, при этом больше подорожали работы», — сказал он.
Директор по отделке и благоустройству MR Group Михаил Филон также сообщил, что в среднем цены на сантехнику выросли на 30%.
«Если сравнивать апрель 2022 года с апрелем 2021-го, то в классе премиум керамика выросла в цене до 30%, смесители до 30%, ванны до 30%, инсталляции для сантехники до 50%. Средний ценовой класс также показал значительную ценовую динамику: керамика до 30%, мебель до 30%, смесители до 20−25%, ванны до 40%. Больше всех выросли в цене инсталляции для сантехники, до 60%», — указал Филон.