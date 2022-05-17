Министр финансов ФРГ: зависимость от России предыдущих правительств Германии была ошибкой

«Должен признать, что энергетическая стратегия Германии и зависимость от России предыдущих правительств были серьезной ошибкой», — сказал глава Минфина ФРГ. Он призвал не допускать ситуации, при которой Запад нанес бы себе больший ущерб, чем РФ. «Для Германии немедленное прекращение поставок газа из России означало бы серьезный ущерб для экономики, — добавил Линднер. — Я также не хочу рисковать серьезным экономическим спадом, который может снизить нашу способность поддерживать Украину экономически и в военном отношении».
«Мы намерены изолировать Россию политически, финансово и экономически, — отметил он. — В то же время мы наблюдаем серьезные экономические последствия, особенно для стран с низким доходом, в связи с повышением процентных ставок и ростом цен на сельскохозяйственную продукцию на мировом рынке. Нам придется вместе работать над тем, чтобы стабилизировать мировую экономику». По версии Линднера, санкции Запада против РФ «будут иметь нарастающее воздействие на российскую экономику».
«Есть риск, что российская сторона прекратит поставки [газа], — считает министр. — Если мы изменим контракты в одностороннем порядке, это может привести к тому, что [президент РФ Владимир] Путин полностью и немедленно отключит подачу электроэнергии». «Я не уверен, каковы будут последствия для ЕС, но могу заверить, что для Германии это будет не только потеря [экономического] благосостояния или снижение темпов роста. Некоторые отрасли промышленности больше не смогут производить в стране».
«Мы должны избегать создания новых политических блоков, — предупредил глава ведомства. — Конечно, Россия не будет партнером в течение длительного времени. Китай является торговым партнером, конкурентом и системным соперником одновременно». «Однако мы не должны обращать этот основанный на ценностях подход к глобализации против других, — уточнил Линднер. — Индия также не самый простой партнер по переговорам. Но мы должны отделить Индию и Китай от России». «Так что я согласен с [идеей] глобализации среди друзей, но я против создания двух отдельных блоков», — добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.