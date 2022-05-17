Новейший российский авиадвигатель для SSJ-100 показали на видео

Разработка перспективного авиационного двигателя ПД-8 ведется с 2019 года, заказчиком в рамках соответствующего госконтракта выступает Минпромторг.
«Сейчас двигаемся в соответствии с актуализированным, “форсированным” планом работ по двигателю, ожидаем, что уже в первой половине следующего года начнутся его интенсивные испытания в составе импортозамещенной версии самолета SSJ-100, это позволит получить сертификат типа на самолет в конце следующего года», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров во время посещения завода «ОДК-Сатурн» в Ярославской области.
На прошлой неделе Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») сообщила о завершении программы стендовых испытаний первого опытного образца двигателя ПД-8. Тесты подтвердили работоспособность двигателя и его систем, а также основные параметры, заложенные в техническом задании.