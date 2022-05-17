Финская госкомпания Gasum отказалась от оплаты газа в рублях

В Gasum подчеркивают, что у компании заключен долгосрочный контракт на поставку природного газа с российской энергетической компанией «Газпром экспорт», детали которого прорабатывались с осени прошлого года. Но в апреле «Газпром экспорт» направил Gasum письмо с требованием, чтобы дальнейшие платежи осуществлялись в рублях, а не в евро, как это оговорено контрактом, а также «другими претензиями».
Финская компания отказывается принимать требования «Газпром экспорт». «У компаний есть серьезные разногласия по другим претензиям, предъявленным по контракту. В целом, с этим Gasum не может согласиться и решил передать споры по контракту на поставку в арбитраж в соответствии с контрактом», — уточнили в компании.
По мнению Gasum, риск прекращения поставок природного газа из России в Финляндию сейчас повысился, поэтому вместе с клиентами и властями компания планирует обеспечить доступность природного газа через газопровод Balticconnector.
Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам в рубли. В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они не оплатили топливо в рублях. 13 мая Еврокомиссия распространила среди стран-членов ЕС обновленные рекомендации по оплате российского газа без нарушения санкций в отношении России.