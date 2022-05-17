Итальянская Eni начала процесс открытия счетов в «Газпромбанке»

В сообщении компании сказано, что процесс открытия счетов без принятия договорных изменений проводится в одностороннем порядке. «Компания собирается временно открыть два счета без ущерба для своих договорных прав, которые по-прежнему предусматривают оплату в евро. Это явное условие будет включено в платеж процедуры», — говорится в заявлении Eni.
Компания указывает, что на сегодняшний день «Газпром экспорт» и соответствующие федеральные органы России подтвердили, что выставление счетов и оплата за газ будут по-прежнему производиться в евро. Eni заявляет, что компания и «Газпром экспорт» могут инициировать арбитраж по шведскому законодательству для устранения неопределенности в отношении изменений по новому порядке оплаты за газ.
«В любом случае, Eni решительно подтверждает свое намерение соблюдать любые возможные будущие нормативные положения, которые могут наложить санкции на торговлю газом или на ее текущих контрагентов», — подытожила компания.