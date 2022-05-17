Bloomberg: в Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций

Как отмечается в статье, компании планируют воспользоваться новыми инструкциями Евросоюза, которые позволяют платить в рублях и импортировать топливо, не нарушая введенные против России ограничительные меры. Прежде в Брюсселе подвергали сомнению законность требования Москвы, но теперь многие большие организации согласились выполнить ее условие по расчетам за газ в национальной валюте, говорится в публикации.
Итальянская Eni уже выразила готовность открыть рублевый депозит, немецкая Uniper SE и австрийская OMV AG также ищут способ продолжить поставки, подытожили авторы материала.
Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.
C 27 апреля «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.