В Uniper намерены заплатить в конце мая за газ в евро, переведя их на счет в Газпромбанке

По его данным, Uniper получает счет в евро и намерен соблюдать санкции ЕС. «И мы платим в евро, переводя их на счет Газпромбанка в соответствии с новым механизмом осуществления платежей. Тем самым обеспечивается своевременное выполнение договора с нашей стороны», — отметил представитель концерна, добавив, что Uniper находится в тесном контакте с правительством ФРГ.
Как ранее сообщала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на главу правления Uniper Клауса-Дитера Маубаха, компания не исключала использования схемы, при которой оплата газа будет производиться в евро и потом конвертироваться в рубли через Газпромбанк.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.
При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.