В России появится новый биржевой индекс и фьючерс на пшеницу

Появление индекса стало ответом на запрос участников рынка, которые хотят получить актуальный и рыночный индикатор, полноценно отражающий стоимость отечественной пшеницы, пояснили «Известиям» на бирже.
«До этого момента в России, являющейся крупнейшим экспортером зерновых, отсутствовал такой индикатор, а зарубежные аналогичные индексы либо не полностью, либо совсем не отражали специфику российского ценообразования», — рассказал директор НТБ Никита Захаров.
Один из факторов, который позволил запустить новый индекс, — проведение товарных аукционов на закупку пшеницы с августа прошлого года. За этот период на НТБ проведено около 400 аукционов, общий объем которых составил более 800 тыс. тонн; в торгах участвовали почти 200 компаний.
Как пояснили на бирже, индекс будет устанавливаться в рублях без НДС на основе ежедневного расчета средневзвешенной цены тонны пшеницы четвертого класса с условием оплаченной поставки в Новороссийск.
Введение индикатора — первый шаг. Как сообщил Никита Захаров, в планах — создание расчетного фьючерса (появится на срочном рынке Мосбиржи) на новый индекс. Запуск производного финансового инструмента намечен на начало нового сельскохозяйственного сезона — июль-август этого года, уточнил он.
Сейчас существует фьючерс на пшеницу, но так называемый поставочный, то есть предполагающий материальную поставку. Расчетный фьючерс — это чисто финансовый инструмент.